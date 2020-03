25 smitta med koronaviruset i Noreg – ingen alvorleg sjuke

innenriks

Ingen av dei er alvorleg sjuke, og ingen er innlagt på sjukehus, opplyser overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), Siri Helene Hauge.

– Alle er i heimane sine og er isolerte, seier Hauge.

På kort sikt er det venta at det vil komme fleire tilfelle, ifølgje Hauge.

Nytt tilfelle i Rogaland

FHI melde først om 24 nye tilfelle, men klokka 18.04 vart det stadfesta eit nytt tilfelle av koronaviruset i Rogaland.

12 av tilfella er i austlandsområdet, inkludert fem tilsette ved Oslo universitetssjukehus. Ni av tilfella er i Vestland, to i Agder, eitt i Rogaland og eitt i Tromsø. Dei seks nye tilfella har alle tilknyting til smitte i utbrotsområde i utlandet.

Under store arrangement i tida framover oppmodar FHI til gode hygienerutinar, som grundig handvask, bruk av handsprit og gode hostevanar. Kommunelegen i den aktuelle kommunen vil avgjere om det er formålstenleg å avlyse større arrangement.

Kan gå over i ny fase

Helsestyresmaktene forventar at smittespreiinga kan gå over i ein ny fase, der vi får smittespreiing i Noreg utan at alle dei smitta kan knytast til eit kjent utbrotsområde.

Dersom det skjer, kan det bli aktuelt med nye og meir inngripande tiltak for å hindre smittespreiing, varslar FHI.

– Målet for tiltaka som blir no gjennomførte, er at færrast mogleg blir smitta framover, og at tilfella blir spreidde ut i tid slik at helsetenesta har tilstrekkeleg kapasitet til å ta dei vare på som kan bli alvorleg sjuke, forklarer avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

(©NPK)