– Folk lurer seg til koronatestar

Fleire bekymra innbyggjarar krev å bli testa for det nye koronaviruset utan å oppfylle krava til å bli testa, skriv Tønsbergs Blad. Ifølgje avdelingsoverlege Bhupinder Jassal ved legevakta i Tønsberg endrar folk historie når dei blir konfronterte med kven som har rett til å bli undersøkt.

– Enkelte pasientar har sagt at dei var i Frankrike, og når dei blir avviste for testing endrar dei historia si ved neste kontakt og hevdar at dei har vore i Nord-Italia og krev å bli testa.

Fastlegane gir etter

Det er fastlegane som i fleire tilfelle gir etter, ifølgje Jassal.

– Det er eit problem at fastlegane ikkje er nøye med å følgje Folkehelseinstituttets retningslinjer til punkt og prikke, seier han.

Han fortel at det er veldig avgrensa med verneutstyr og prøvemateriell.

Knapp ressurs

Folkehelseinstituttet presiserte under pressekonferansen sin måndag kveld at det førebels er nok testar på lager i Noreg.

På spørsmål frå VG oppmoda overlege Siri Helene Hauge likevel folk til å avgrense bruken.

– Vi ber folk halde seg til dei testkriteria som er gitt og ikkje blir testa dersom dei ikkje er sjuke eller ikkje har vore i områda med smitte. Det er ein knapp ressurs, så vi må vere varsame, sa Hauge.

