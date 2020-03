Isaksen nektar innsyn i hemmelege Nav-råd

innenriks

Tidlegare arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har fleire gonger avslått å gi innsyn i kva råd regjeringa fekk frå regjeringsadvokaten før saka sprakk i fjor haust.

– Den vurderinga deler eg, seier Hauglies etterfølgjer Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

– Eg meiner det, også for framtidige regjeringar, er utruleg viktig at råda som regjeringsadvokaten gir, ikkje er offentlege og kan vere fortrulege, grunngir Isaksen – og legg til:

– Når det er sagt, er innhaldet i vurderingane frå dei fremste juridiske miljøa i staten kjent. Det er desse regjeringa har bygd vurderingane sine på.

Onsdag skal innstillinga frå Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i Nav-saka opp til debatt.

Ap-krav

Både SV og Arbeidarpartiet har fleire gonger kravd innsyn i dei juridiske vurderingane Nav, departementet og Riksadvokaten har støtta seg til då dei 28. oktober i fjor gjekk offentleg ut med saka.

No har dei hemmelege råda igjen vorte aktuelle. Årsaka er at tidlegare høgsterettsdommar Karl Arne Utgård nyleg i eit notat konkluderte med at få eller ingen er feilaktig dømde i trygdesaka. Rett24 skriv samtidig at Utgård ser ut til å få støtte i eit brev frå EU-kommisjonen.

– Det er synd at Stortinget ikkje har fått innsyn i grunngivinga til regjeringsadvokaten, som førte til at regjeringa konkluderte med at regelverket var tolka feil, sjølv om vi har bede om det, seier saksordførar Eva Kristin Hansen i kontroll- og konstitusjonskomiteen til NTB.

– At det no har komme ein diskusjon, gjer den grunngivinga endå meir relevant, legg ho til.

«Fortruleg»

Hauglie grunngav i eit brev til Stortinget avslaget på innsyn. Det er avgjerande for regjeringa å kunne hente inn fortrulege advokatråd, skreiv statsråden, som viste til at Stortinget har bestemt at råd frå advokatar kan vere unnateke offentlegheit.

– Eg rettar meg etter den praksisen som har vore over år, både i noverande regjering og tidlegare regjeringar, om at ein ikkje gir ut Regjeringsadvokatens vurdering, sa Hauglie i stortingshøyringa.

Men i ein kronikk i Aftenposten skriv professorane Christoffer Conrad Eriksen og Ingunn Ikdahl at det i Stortinget, også i nyare tid, er «lagt til grunn at regjeringen har en rettslig plikt til å utlevere sine interne dokumenter til Stortinget.»

«Selv om slike innsynskrav bare bør være aktuelle i unntakssituasjoner, er det klart at Nav-saken er en slik unntakssituasjon,» skriv dei.

Også Nav

Fungerande ytingsdirektør Bjørn Lien i Nav viser til at etaten har lent seg på vurderinga til regjeringsadvokaten.

– Trygderetten endra praksisen sin i desse sakene. På bakgrunn av det har vi gjort juridiske vurderingar av forholdet mellom folketrygdlova og EØS-regelverket og komme fram til at vi har praktisert regelverket feil når det gjaldt eksport av desse ytingane, seier han til NTB.

– Den noverande tolkinga vår av regelverket i EØS-saka støttar seg på rettsavgjerder frå trygderetten og vurderinga til regjeringsadvokaten. Regjeringa har no sett ned eit granskingsutval, og vi ventar på konklusjonane deira, seier han.

Eit uavhengig granskingsutval skal leggje fram rapporten sin innan 1. juni i år.

