Virus rammar Equinor hardare enn brexit og handelskrig

innenriks

– Situasjonen har ført til lågare etterspørsel etter energi, hovudsakleg fordi færre kinesarar reiser med bil, tog og fly. Dermed har prisane for olje og gass falle ytterlegare, seier Cook til Stavanger Aftenblad.

Det utfallet har Equinor sett på grunn av handelskrigen mellom USA og Kina: Lågare etterspørsel etter olje og gass har påverka prisane. Det er ei av årsakene til at selskapet leverte eit svakare årsresultat i fjor enn året før.

Viruset har òg gjort det vanskeleg for selskapet som har planar om å utvide kontoret i Kina. No har selskapet innført strenge reiserestriksjonar og bedt tilsette halde seg heime i to veker etter reise.

Brexit ser derimot ikkje ut til å påverke selskapet, som er Storbritannias største energileverandør. Equinor leverer 25 prosent av gassen i landet og har framleis investeringane i landet, medan andre har halde igjen.

– Det vart gjort fordi vi var trygge på at forholdet mellom Noreg og Storbritannia ville vere som før eller betre. No peikar alt mot at banda blir sterkare, seier Cook.

(©NPK)