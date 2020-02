Virus gir rekordhandel av daglegvarer på nett

innenriks

Kolonial.no vurderer no å leige inn eksterne bodselskap for å møte etterspurnaden, skriv E24.

– Ei slik kapasitetsutfordring har vi aldri hatt før, fortel dagleg leiar Karl Munthe-Kaas til nettstaden.

Fredag formiddag førebur dei seg på å levere varer både ein og to dagar seinare enn normalt. Handlekorgene har òg vore større enn vanleg. Kundane har mellom anna bestilt 20 gonger meir flaskevatn enn vanleg og dessutan langt meir tørrvarer og boksar, opplyser Kolonial.no.

Meny.no, den nest største daglegvareaktøren på nett i Noreg, har førebels ikkje merka nokon endringar, men ventar at pågangen vil auke dei neste vekene.

I Kina har daglegvareaktørane ifølgje CNBC sett ein firedobling i talet på bestillingar, skriv E24. Her har ein av dei største leveringstenestene for netthandel lansert minikøyretøy med kontaktlaus betaling for å minimere den menneskelege kontakten.

Kolonial seier til E24 at sjåførane deira har lite direkte kontakt med kundane, men at dei vil innføre strengare retningslinjer for å minimere smittefaren.

