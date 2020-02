Regjeringa tar grep for å sikre nok verneutstyr

innenriks

I statsråd fredag vart det vedtatt ei ny forskrift i tilknyting til smittevernlova. Formålet er å sørgje for at Noreg har nok nødvendig utstyr som helsetenesta kan få bruk for, dersom koronaviruset spreier seg her i landet.

Først og fremst vil regjeringa skaffe seg oversikt over kva som er tilgjengeleg, og private aktørar skal derfor rapportere inn kva dei har.

Men det er òg viktig for regjeringa å hindre at lager av medisinsk verneutstyr blir selt ut av landet.

– Vi har etablert ei forskrift som gjer det mogleg å rasjonere på utstyr som er nødvendig i samband med dette utbrotet, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

Dialog med næringslivet

Forskrifta gjeld alt frå munnbind og vernedrakter til anna aktuelt medisinsk utstyr. Høie håpar at tiltaket kan løysast i samarbeid med dei private aktørane.

– Vi vil bidra til å løyse utfordringane i helsetenesta – fortrinnsvis i dialog med næringslivet, men vi har forskrift i bakhand viss vi har behov for det, seier han.

Støvmasker blir rivne bort

Trass i åtvaringane frå styresmaktene mot å bruke munnbind og masker for å unngå koronasmitte, har salet gått til himmels.

Fleire apotekkjeder har for lengst gått tomme for munnbind. Det har ført til at stadig fleire hamstrar støvmasker i byggjevarebutikkar. På varehuset Jula i Mjøndalen i Viken blir støvmasker selde som aldri før, skriv Drammens Tidende.

– Det har gått heilt usedvanleg mange. Det er eigentleg litt krise. Dei kundane som skal bruke maskene i samband med jobb, får ikkje tak i dei, seier skiftansvarleg Stein Dalbu til avisa.

Folkehelseinstituttet har åtvara mot at friske folk skal bruke maske eller munnbind. Det kan gi falsk tryggleik – og faktisk auka smittefare fordi folk oftare tar seg til ansiktet. Personar som er sjuke, kan likevel bruke munnbind for å hindre smitte til andre, ifølgje helsestyresmaktene.

Orienterer Stortinget

Helsedirektoratet har hovudansvaret for den faglege oppfølginga, men Høie får løpande informasjon kvar dag. Resten av regjeringa blir òg jamleg orientert, men hittil har det ikkje vore nødvendig med nokon ekstraordinære møte om situasjonen.

Neste veke vil Høie orientere Stortinget om status for utbreiing av viruset og handtering av situasjonen både i Noreg og internasjonalt. Høie meiner at Noreg er godt rusta, og seier at Fylkesmennene no rapporterer inn status for beredskap.

– Det klare inntrykket mitt er at kommunane har gode planar. Det er eit system som er førebudd og trena fordi ein har vore i situasjonar tidlegare, som til dømes svineinfluensaen, seier han.

Det er per i dag ikkje aktuelt å sjå på økonomisk kompensasjon for ekstrautgifter kommunane måtte ha for beredskap og handtering, seier han.

– Dette er ein del av beredskapsansvaret til kommunen. Vi må kome tilbake til det viss det viser seg at det handlar om økonomiske ressursar, men vi er ikkje der no, seier Høie.

