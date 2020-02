Opposisjonen strammar grepet om fiskeriministeren

innenriks

– Vi har ikkje tillit til Geir Inge Sivertsen som fiskeriminister, slår SV-leiar Audun Lysbakken fast.

Fredag vart det klart at Sivertsen blir sitjande som fiskeriminister, trass i den klare meldinga frå opposisjonen om at tilliten var øydelagd etter stadige avsløringar om etterlønn, dobbeltlønn og styreverv i strid med stillingsinstruksen.

SV hadde i utgangspunktet kravd at statsminister Erna Solberg måtte gi Sivertsen sparken i statsråd fredag.

– Mistillit er rett

Sivertsen har no betalt tilbake 120.000 kroner han fekk i etterlønn som ordførar i Lenvik kommune. Likevel er det riktig å fremje mistillitsforslag, meiner Lysbakken.

– Mistillit er rett fordi statsråden har fått etterlønn han ikkje skulle hatt, og ikkje rydda opp før dette vart ei sak i media, seier han.

For SV handlar saka først og fremst om at dei på toppen skal behandlast som alle andre, understrekar Lysbakken, som peikar på at folk som har fått pengar dei ikkje har krav på frå Nav, blir straffa hardt.

– Då kan ikkje ein statsråd i same situasjon sleppe unna utan reaksjon. Denne saka burde vore løyst av Erna Solberg. Når ho ikkje tok grep i statsråd i dag, er det tydeleg at berre Stortinget kan sørgje for ein reaksjon mot fiskeriministeren, seier han.

Solberg-regjeringa har ikkje lenger fleirtal på Stortinget, noko som tyder at dersom ein samla opposisjon, inkludert Frp, støttar SVs mistillitsforslag, må Sivertsen gå. Solbergs mottrekk kan vere å stille kabinettsspørsmål, det vil seie å true med at heile regjeringa går av.

Ap: Særs alvorleg

Arbeidarpartiet tel førebels på knappane om dei vil stille seg bak mistillitsforslaget, opplyser næringspolitisk talsmann Terje Aasland til NTB.

– Vi har ikkje tatt endeleg stilling, men vurderer dette no. Men det har kome fram så mange ting at vi ikkje har tillit til statsråden lenger. Det som er avdekt til no, er særs alvorleg, seier han.

Heller ikkje Senterpartiet har bestemt seg, men skal drøfte saka i stortingsgruppa neste veke, opplyser parlamentarisk leiar Marit Arnstad til NTB.

Ho meiner at det grunnleggjande problemet ikkje blir løyst ved mistillit mot fiskeriministeren, men at problemet er dårleg dømmekraft hos statsministeren og kontoret hennar.

– Det som forundrar meg, er at statsministeren ikkje er tydelegare overfor statsrådane sine på kva som er reglane, seier Arnstad.

Frp tviler på dømmekraft

Frp har så langt lege lågt i saka. Men i ei fråsegn til Aftenposten fredag trekkjer tidlegare parlamentarisk leiar Hans Andreas Limi Sivertsens vurderingsevne og dømmekraft i tvil.

– Etter alt det som er avdekt, er det grunn for statsministeren til å vurdere om han har den dømmekrafta som blir kravd av ein statsråd, seier Limi til avisa.

Raudt støttar på si side mistillitsforslaget.

– Stortinget kan ikkje leve med ein minister som misbruker offentlege ordningar for etterlønn, og som til og med meiner at dobbeltlønna har vore velfortent. Det er det vel ingen utanfor regjeringskontora som trur på, seier partileiar Bjørnar Moxnes.