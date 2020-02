Nybø vil skjerpe konkurransen i daglegvarebransjen

innenriks

– Dette er ein heit potet og eit tema der det tydelegvis ikkje blir nokon konsensus i bransjen, seier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

For ein dryg månad sidan tok den tidlegare forskings- og høgare utdanningsministeren over statsrådsposten etter Torbjørn Røe Isaksen (H). På sine to år i Næringsdepartementet jobba Isaksen mykje med daglegvaremarknaden der han meiner det er for slapp konkurranse, for dårleg utval og for høge prisar.

No har Nybø gått inn i rolla, samtidig som arbeidet med ei stortingsmelding om daglegvaremarknaden er i sluttspurten. Ho skal leggjast fram i vår.

Vil setje preget sitt

Ei veke før han gjekk av som næringsminister, sa Isaksen til NTB at forbod mot prisdiskriminering er eit grep som blir vurdert. Departementet ser òg nøye på konkurransesituasjonen lokalt, reguleringa av tilgangen kjedene har på distribusjon, og om dagens lovverk er tilstrekkeleg.

– Torbjørn og eg kjem frå ulike parti og har ulike inngangar, men det er den same regjeringa som skal ta stilling til dette. Heile regjeringa må stå bak det som blir foreslått. Det er likevel klart at eg vil prøve å setje preget mitt på stortingsmeldinga, seier Nybø.

Ho vil ikkje gå i detalj og viser til at ho er ny i jobben.

– Eg vil framover ha hyppige møte med bransjen for å høyre kva dei har å seie før vi konkluderer.

Venstre vil ha fleire aktørar

I Granavollplattforma skriv regjeringspartia at dei vil ha ei velfungerande matvarekjede med effektiv konkurranse i alle ledd.

Venstre har programfesta at dei vil gå gjennom maktkonsentrasjonen i bransjen og få inn fleire aktørar.

I dag er Rema, Coop og Norgesgruppen, som mellom anna eig Kiwi, dei einaste aktørane av ein viss storleik i daglegvarehandelen. Desse er òg usamde om kva tiltak regjeringa bør innføre.

Har ikkje konkludert om prisdiskriminering

Fredag ettermiddag møtte Nybø aktørane i daglegvarebransjen for første gong for å drøfte to rapportar som har vorte lagde fram dei siste månadene om daglegvarebransjen.

Den eine rapporten seier det er fleire moglege årsaker til sterkt sprikjande innkjøpsprisar hos daglegvareaktørane, men at store volum ikkje åleine kan forklare kvifor Norgesgruppen til dømes får betre vilkår enn konkurrentane Coop og Rema.

Den andre rapporten greier ut konsekvensar av å innføre eit forbod mot prisdiskriminering. Professorane som har skrive rapporten, tilrår ikkje eit slikt forbod, og peikar på at følgjene kan bli høgare prisar for forbrukarane snarare enn lågare.

(©NPK)