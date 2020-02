Kulturdepartementet vil stanse ulovleg pengespelreklame på norske TV-skjermar

innenriks

Lovproposisjonen frå kulturdepartementet har som mål å endre kringkastingslova for pengespelreklame på norsk TV.

– Dette forslaget har det vore viktig for meg og regjeringa å få på plass, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) i ei pressemelding.

Lovforslaget inneber å gi Medietilsynet moglegheita til å pålegge TV-distributørar i å hindre tilgjenget til marknadsføring for pengespel som ikkje har løyve i Noreg.

– Ikkje berre vil desse tiltaka få stor tyding for personar med speleproblem, men det vil i tillegg bidra til likskap for lova og like vilkår for norske og internasjonale medieaktørar, seier Raja.

