FHI: Ikkje teikn på intern koronaspreiing i Noreg

Totalt er det fredag registrert fire positive virusprøvar i Noreg. Folkehelseinstituttet ventar at talet stig i dagane som kjem.

– Vi blir ikkje overraska om vi får fleire tilfelle som er importerte frå andre land, men per no er det ikkje noko som tyder på at vi har vedvarande spreiing ute i samfunnet i Noreg, seier seksjonsleiar Hanne-Merete Eriksen-Volle ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Ho seier at helsevesenet har gode rutinar for dei som får påvist viruset, og at det blir kartlagt kva dei har gjort og kven dei har møtt i perioden då dei var smittsame.

– Så vurderer vi kven som har høg, låg eller moderat risiko for å bli smitta.

Alle som har vorte utsette for risiko for å bli smitta, får råd frå helsevesenet. Har ein stor risiko for å ha vorte smitta, får ein råd om å halde seg heime i fjorten dagar. Er det liten risiko, blir ein beden om å vere merksam på eigne symptom og ha låg terskel for å kontakte helsevesenet.

