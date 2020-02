DNB tapte i Høgsterett – må ut med 350 millionar til kundane

innenriks

Kjernen i striden var om DNBs forvaltning av fleire aksjefond var tilstrekkeleg aktiv, slik banken hevda.

– Høgsterett har i dag gitt Forbrukarrådet medhald i saka mot DNB Asset Management. Vi erkjenner at vi ikkje nådde fram med vårt syn om at fonda det var snakk om, var forvalta i tråd med det som var førespegla kundane, seier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til NTB.

– Det tyder samtidig at vi no skal betale ut cirka 350 millionar i honorar til deleigarane, i tråd med dommen, held han fram.

Spareprodukt «av låg kvalitet»

Forbrukarrådet har heile tida meint at DNBs kundar hadde krav på eit prisavslag for eit spareprodukt «av låg kvalitet».

– Det prinsipielle i denne saka er no avklart: Har du betalt for mykje for ei teneste, så har du krav på prisavslag – òg når du har handla finansielle produkt. Det har mykje å seie for svært mange forbrukarar, seier ei jublande Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukarrådet.

I dommen slår Høgsterett fast at forvaltninga av fonda ikkje var i samsvar med den inngåtte avtalen med deleigarane.

«Fondene var ikke forvaltet slik at andelseierne hadde fått den finansielle risikoeksponeringen – og dermed muligheten for meravkastning ut over fondenes referanseindeks – som de hadde betalt for», skriv retten i samandraget.

Skjønnsmessig prisavslag

Høgsterett konkluderer med at vilkåra for prisavslag er oppfylte, sjølv om det ikkje var mogleg å påvise ein marknadspris for den mangelfulle ytinga.

Prisavslaget vart skjønnsmessig sett til 0,8 prosent av delen til kvar einskild i fondet.

Høgsterett understrekar at dommen har tyding for tolkinga av avtalar om fondsforvaltning mellom finansføretak og ikkje-profesjonelle investorar.

DNB vart i Borgarting lagmannsrett dømd til å betale tilbake 345 millionar kroner til dei aktuelle fondskundane etter å ha tapt det største massesøksmålet i noregshistoria, men anka dommen. Det skjedde etter at Oslo tingrett gav DNB medhald, ein dom som Forbrukarrådet anka.

Høgsterett starta den drygt vekelange behandlinga av saka 21. januar. Partane hadde til saman 5.000 sider med dokumentasjon i den særs omfattande saka.

Alle får brev

DNB kjem til å betale pengane så raskt som mogleg, opplyser informasjonsdirektør Even Westerveld.

– Kundane vil få beskjed frå oss så snart vi er klare til å betale ut, så dei treng ikkje å ta kontakt med oss. Alle kundar som har krav på erstatning, vil få brev i nettbanken eller i posten der dei blir bedne om å gi banken tilbakemelding på kva konto dei ønskjer pengane utbetalte til, seier han

I gjennomsnitt er det snakk om 1.900 kroner per kunde, men mange vil få langt mindre enn dette, sidan enkelte større kundar dreg opp gjennomsnittet.

(©NPK)