Uttale frå EU-kommisjonen kan bety at Nav hadde rett om sjukepengar

innenriks

Ifølgje Rett24 meiner EU-kommisjonen at det er opp til statane sjølve om dei vil stille opphaldskrav for å få rett til sjukepengar, så lenge ein får ta med ytinga om ein flyttar permanent.

Svaret frå EU-kommisjonen kjem etter at tidlegare høgsterettsdommar Karl Arne Utgård i eit notat konkluderte med at Noreg likevel ikkje hadde brote reglane, stikk i strid med den konklusjonen styresmaktene la til grunn då skandalen sprakk i oktober i fjor.

Sende brev til EU

Utgård sende samtidig eit brev til EU-kommisjonen og bad om deira tolking av den omstridde artikkel 21 i EUs trygderegelverk.

Det er denne artikkelen som har lagt grunnlaget for det som har vorte kjent som trygdeskandalen i Noreg.

I fjor haust kunngjorde Nav-sjef Sigrun Vågeng, dåverande arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og dåverande riksadvokat Tor-Aksel Busch at Nav sidan 2012 hadde feiltolka EU-reglane som gir rett til mellombels å ta med seg sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar til andre EØS-land.

Berre to situasjonar

EU-kommisjonen ser derimot ut til å meine at artikkel 21 berre gir rett til ytingar i to spesifikke situasjonar, nemleg når ein borgar ønskjer å flytte til eit anna medlemsland, eller om ein blir sjuk medan ein bur eller oppheld seg i eit anna medlemsland.

EU-kommisjonen skriv òg at det er opp til kvart enkelt medlemsland å avgjere om det skal stillast opphaldskrav for å få utbetalt sjukepengar, så lenge dette ikkje er til hinder for å ta med seg ytinga viss ein flyttar til eit anna medlemsland.

EU-kommisjonen understrekar likevel i brevet at denne tolkinga verken er bindande for EU-kommisjonen sjølv eller for EU-domstolen.

Minst 78 personar kan vere feilaktig dømde for trygdesvindel på grunn av feiltolkinga av regelverket. Sakene er no i rettssystemet, medan om lag 2.000 tilbakebetalingskrav frå Nav skal gjerast om.

NTB var torsdag i kontakt med setjeriksadvokat Henry John Mæland, som har ansvaret for Nav-sakene. Han ønskjer ikkje å kommentere saka no.

Jussprofessor tviler

Professor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen, som er ein av Noregs fremste ekspertar på EØS-rett, påpeikar at EU-kommisjonens forståing av artikkel 21 er snevrare enn den departementet har.

Men samtidig peikar han på at EU-kommisjonen berre har svart på spesifikke spørsmål frå Utgård.

– Og det har dei gjort i nokså kort form og utan å drøfte dei kjeldene som departementet og Nav har lagt vekt på, seier han til Rett24. Han understrekar òg at Utgård ikkje har stilt EU-kommisjonen spørsmål om bakgrunnsretten, særleg betydninga av hovudreglane om fri rørsle av personar i EØS.

Det betyr at det siste ordet ikkje er sagt, meiner Fredriksen, som støttar Utgård i synet på at regjeringa bør ta saka til Efta-domstolen.

