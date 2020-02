Ungdommar erkjenner å ha hacka Dagbladet

innenriks

– Alle er avhøyrde og erkjenner dei faktiske forhold, seier politiadvokat Bernt Olav Bryge ved Agder politidistrikt til Adresseavisen.

Det var i oktober i fjor at nettsida til Dagbladet vart hacka. Fleire publiserte Dagbladet-artiklar vart endra, og det vart lagt inn grove, falske utsegner.

Ei publisert sak fekk tittelen «Erna Solberg sier det er greit» og ingressen «Pedofili er greit så lenge man ikke får sæd på barnet».

No viser etterforskinga til politiet at tre mindreårige personar stod bak hackinga. Den hovudmistenkte bur på Sørlandet, medan dei to andre er busette på Austlandet.

– Han av dei tre som politiet ser på som hovudmann har erkjent straffskuld. Dei to som blir sett på som medverkarar erkjenner ikkje straffskuld, seier Bryge.

Hackinga skjedde ved at dei tre logga seg inn på Dagbladet med det lekne passordet til ein journalist i avisa.

Dagbladets sjefredaktør Alexandra Beverfjord seier til Adresseavisen at ho ikkje har nokon kommentarar til etterforskinga til politiet.

