Sivertsen signerte årsrekneskap to månader etter at han hadde sagt frå seg «alle styreverv»

Onsdag førre veke skreiv Dagens Næringsliv at fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) heldt på fleire styreverv etter at han vart statssekretær og seinare fiskeriminister, sjølv om hovudregelen er at slike verv bør unngåast når ein har politiske leiarstillingar i regjeringsapparatet.

Sivertsen tok ifølgje DN først affære då avisa 14. februar sende spørsmål om han hadde tenkt å halde fram med å sitje i styra til ei rekkje selskap han framleis stod oppført med verv i.

Tiltredde i november

Fiskeriministeren meiner påstanden om at han trekte seg frå verva etter spørsmål frå DN, er feil, og i eit innlegg måndag denne veka skreiv han:

«Jeg sa fra meg mine styreverv da jeg ble statssekretær i november.»

Sivertsen tiltredde som statssekretær 4. november.

Torsdag skriv Aftenposten at dokument dei har fått innsyn i, frå Brønnøysundregistera, viser at Sivertsen 17. januar signerte 2019-rekneskapen for entreprenørselskapet Integral Bygg AS i eigenskap av styreleiar.

– Så snart det var praktisk mogleg

Kommunikasjonssjefen i fiskeriministeren Marianne Røiseland skriv i ein e-post til Aftenposten at Sivertsen, då han vart statssekretær, med ein gong varsla selskapa om at han ville fråtre.

«Noen ble fratrådt umiddelbart, andre så snart det var praktisk mulig. For disse selskapene, deriblant Integral Bygg, ga Sivertsen beskjed 14. februar om at han fratrer med umiddelbar virkning», skriv ho.

Overfor NTB understrekar Røiseland at Sivertsen ikkje har deltatt i styremøte etter at han vart utnemnd til statssekretær og heller ikkje har fått styrehonorar.

Personen som stod oppført som andre medlemmene i selskapet av styret, seier at Sivertsen hadde gitt melding om at han skulle fråtre og at signeringa av årsrekneskapen var «ein formalitet».

