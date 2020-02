Personar i heimekarantene i heile landet etter mistanke om virussmitte

innenriks

Torsdag ettermiddag sat personar i heimekarantene i ni norske fylke, ifølgje NRK. Desse har vorte pålagde å halde seg heime inntil prøvane er analyserte.

I Oslo, som er fylket med flest i viruskarantene, har 50 personar fått melding om å halde seg innandørs etter å ha vorte virustesta, melder VG.

– Desse har fått beskjed om å halde seg heime til prøvesvar er klare, seier kommunikasjonssjef Christian Ekker Larsen i Helseetaten til NRK.

Styresmaktene tilrår at ein ved mistanke om smitte tar kontakt med fastlege eller legevakt per telefon, ikkje møte opp fysisk.

Planlegg for 25 prosent smitta

På ein pressekonferanse torsdag sa direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet at norske helsestyresmakter no planlegg for at så mange som 25 prosent av folket blir smitta av det nye viruset.

– Viss 25 prosent av folket blir smitta, og det er det scenarioet Folkehelseinstituttet har bede helsetenesta planleggje for, så kan det medføre at mellom 160.000 og 280.000 ekstra personar tar kontakt med helsetenesta på grunn av sjukdom, sa han.

Viss ein så stor del av folket blir smitta, kan det vidare føre til mellom 14.000 og 16.500 ekstra innleggingar, og kanskje må mellom 1.400 til 2.800 personar ekstra få intensivbehandling.

Styresmaktene er førebudde på å setje inn kraftige tiltak dersom mange menneske blir smitta. Dei omfattar alt frå å redusere bruken av offentleg transport og andre reiserelaterte grep, til å omdisponere helsepersonell og å setje inn tiltak i skular og barnehagar.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet minner likevel om at dei viktigaste tiltaka mot smitte kan ein sjølv stå for, med gode handvask- og hosterutinar.

Ringjer ned forsikringsselskapa

Frykta for koronasmitte har ført til at mange apotek no er tomme for munnbind, og forsikringsselskap NTB har vore i kontakt med, opplyser at dei får fleire hundre telefonar dagleg frå uroa kundar.

Nokon vil avbestille ferien sin til smitteramma land i Europa og Asia, men forsikringsselskapa får òg andre virusspørsmål.

– Mange av førespurnadene gjeld spørsmål som nok heller burde vore retta til Folkehelseinstituttet. Vi hjelper så godt vi kan, men det er ikkje alt vi kan svare på, seier kommunikasjonssjef Christian H. Haraldsen i Gjensidige til NTB.

Nedtur på børsen

Dagen etter at det nye viruset vart påvist i Noreg for første gong, åtvara sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, mot at følgjene av viruset kan bli alvorlege både for Noreg og verdsøkonomien.

– For økonomien er det ikkje talet på sjuke og døde som har noko å seie. Det er tiltaka. Kina har stansa opp, sa han på ein pressekonferanse om dei økonomiske framtidsutsiktene.

Oslo Børs fall over 4 prosent torsdag ettermiddag på grunn av virusfrykt. Norwegian-aksjen fall over 20 prosent.

UDs reiseråd uendra

Også europeisk økonomi kan bli hardt ramma av utbrotet, som no er registrert i 17 land i Europa.

I Italia, som er landet i Europa med desidert flest smittetilfelle, var det meldt om over 500 smitta og 24 dødsfall som følgje av koronaviruset torsdag ettermiddag.

Tyskland og Frankrike nærmar seg begge 20 smitta, og i alle dei nordiske landa unntatt Island er det registrert smittetilfelle.

I Iran har tala på smitta og døde som følgje av viruset auka kraftig dei siste dagane. I Sør-Korea var det torsdag registrert meir ein 1.700 smitta totalt, medan det i Kina vart meld om 433 nye smittetilfelle.

Utanriksdepartementet rår mot alle reiser til Hubei-provinsen i Kina, og dessutan reiser som ikkje er strengt nødvendige til resten av Kina, med unntak av Hongkong og Macau og dessutan Taiwan. UDs siste oppdaterte reiseråd kom 17. februar.

(©NPK)