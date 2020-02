Oslo Børs held fram med å falle kraftig

innenriks

Utviklinga kjem etter kraftig fall både i Oslo og elles i verda dei siste dagane. Den siste veka har hovudindeksen i Oslo falle 8,2 prosent.

Både Nikkei-indeksen og den breiare samansette Topix-indeksen i Tokyo fall torsdag for femte dag på rad. Nikkei fall med 2,1 prosent og Topix med 2,4 prosent.

Halvering for Norwegian

Av dei store selskapa er det Norwegian som får hardast medfart torsdag formiddag. Aksjen til flyselskapet er den tredje mest omsette og fell heile 12,9 prosent. Den siste veka er verdien nærast halvert, og Norwegian-aksjen blir no omsett for rett under 20 kroner.

Mest omsett torsdag er som vanleg Equinor, som fell 2,6 poeng. Også Nel (– 4,1), DNB (– 1,3) og Mowi (– 2,0) er blant selskapa som fell.

Ingen vesentleg oppgang

Ingen av selskapa med noko særleg aksjehandel har oppgang.

Energisektoren ved Oslo Børs startar dagen med eit fall på 2,8 prosent, medan nedgangen innanfor sjømat og shipping er høvesvis 1,9 og 1,2 prosent.

Ved dei tonegivande børsane i Europa er utviklinga etter handelsstart om lag som i Oslo, og hovudindeksane i Paris, London og Frankfurt fell mellom 2,0 og 2,3 prosent.

Nordsjøolje blir omsett torsdag formiddag for 52,68 dollar, ein nedgang på 1,5 prosent frå nivået i natt.

Første smittetilfelle

Nordea trekkjer mellom anna fram det nye koronaviruset i morgonrapporten sin.

– Det første norske smittetilfellet er no påvist i Noreg, og det blir neppe det siste. Mange revurderer eller kansellerer utanlandsreisene sine, og det er ikkje rart at verdien på reiselivsaksjar fell. Frykt for å bli smitta eller stengde grenser, gjer at vi i større grad held oss heime, heiter det.

– Endå om spreiinga av koronaviruset held fram, mellom anna med det første tilfellet her heime, var ikkje marknadsutviklinga i går like einsarta som tidlegare i veka. Smittetala viste for første gong fleire nye tilfelle utanfor dei kinesiske grensene enn innanfor, noko fleire tar som eit teikn på at viruset har nådd toppen i Kina, skriv DNB i morgonrapporten.

