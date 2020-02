Ny rekord for fag- eller sveinebrev

innenriks

For 2012-kullet var talet 84,3 prosent, ifølgje Lærlingundersøkinga 2018.

– Det er like openbert som bodskapen er klinkande klar, dei som får læreplass, er motiverte og gjennomfører i stor grad. Derfor må vi halde fram innsatsen og sørgje for fleire nye læreplassar, seier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V).

Ho ser ein klar samanheng mellom tilbod og motivasjon.

– Dei som får læreplass, er motiverte og gjennomfører i stor grad, seier ho, og meiner innsatsen for fleire læreplassar må halde fram.

78 prosent av dei som søkte om å bli lærling, fekk ifølgje Utdanningsdirektoratet lærekontrakt i 2019.

Flest i Sogn og Fjordane

Lærlingundersøkinga frå 2018, som er svart på av 13.179 lærlingar og 396 lærekandidatar, viser at det er forskjell på fylka. Medan 91 prosent i Sogn og Fjordane fekk fag- eller sveinebrev innan fem år, var talet 79 prosent i Finnmark.

Kunnskaps- og integreringsministeren meiner det store vegskiljet skjer etter andre år på vidaregåande.

– Eit fleirtal av elevane får læreplass, men mange står utan, seier ho.

Høg motivasjon

Undersøkinga viser like fullt at 93 prosent av lærlingane reknar seg som motiverte. Over 85 prosent trivst på arbeidsplassen, og 80 prosent er fornøgde med opplæringa dei får.

– Det at lærlingane trivst og er motiverte til å lære, er viktig for den enkelte, men det er òg viktig for landet som treng fagarbeidarar som har lyst til å kome på jobb, seier Trine Skei Grande.

