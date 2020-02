Norwegian-aksjen i fritt fall på børsen

innenriks

Ifølgje Finansavisen har enkelte investorar frykta eit brot i lånevilkåra til Norwegians dotterselskap Arctic Aviation Assets.

Norwegian skriv i ei børsmelding torsdag formiddag at selskapet er klar over marknadsspekulasjonane, men avviser at det er utfordringar knytte til lånevilkåra.

Det ser likevel ikkje ut til å roe marknaden, og frå lunsjtider skaut nedgangen verkeleg fart. Ved 15-tida går aksjen for 17,50 kroner.

Ifølgje E24 er Norwegian-aksjen no på det lågaste nivået sitt sidan desember 2008.

