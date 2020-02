Norwegian-aksjen fell kraftig – halvert på ei veke

innenriks

Kursen fall frå start torsdag, og frå lunsjtider skaut nedgangen verkeleg fart. Rett etter klokka 13 blir aksjen omsett for 17,62 kroner. Det er ein nedgang over 52 prosent den siste veka – og på eitt år har aksjen i selskapet falle over 70 prosent.

Selskapet kom torsdag formiddag ifølgje E24 med ei avklaring rundt den konvertible gjelda selskapet har, etter spekulasjonar i marknaden, men det ser ikkje ut til å ha betra stemninga.

Ifølgje nettstaden er Norwegian-aksjen no på det lågaste nivået sitt sidan desember 2008.

