NHO: Korona kan knekkje framtidsutsiktene

innenriks

– For økonomien er det ikkje talet på sjuke og døde som har noko å seie. Det er tiltaka. Kina har stansa opp, seier Dørum.

På NHOs pressekonferanse om dei økonomiske framtidsutsiktene torsdag, vart koronaviruset covid-19 hovudtema. Ifølgje Dørum har produksjonen i Kina lege paddeflat sidan nyttår, noko som får store ringverknader sidan kinesiske varer og komponentar utgjer viktige byggjesteinar i dei globale verdikjedene.

– Når det går i stå i Kina, stansar det òg opp andre stader, seier Dørum.

Vil styre utviklinga

NHO har anslått ein global vekst på 3 prosent i år – men det var før virusutbrotet. Den siste veka har hovudindeksen i Oslo falle 8,2 prosent, og også asiatiske og europeiske børsar fell kraftig. Fallet kan halde fram dersom frykta breier om seg og stadig fleire land set i verk tiltak.

No er det talet nye sjukdomstilfelle som vil styre utviklinga framover. Men førebels tar Dørum situasjonen med ro.

– Ting tyder på at ein no har fått kontroll i Kina. Viss vi ikkje får ei galopperande utvikling rundt oss, vil marknadene roe seg, meiner NHO-økonomen, som understrekar at det ikkje er nokon krise i Noreg som følgje av dette.

Tar situasjonen på alvor

– Det som er bra, er at vi får løpande statistikk om talet på tilfelle, og det er ei ekstrem grad av forståing for dette. Det er ingen tvil om at verdssamfunnet tar situasjonen på største alvor, seier Dørum til NTB.

Han påpeikar samtidig at det er frykta som fører til tiltak – som stengde fabrikkar, reiserestriksjonar og krav om å isolere folk – som igjen skaper dei økonomiske konsekvensane. Logisk sett vil frykta spakne etter kvart, meiner han.

– Men viss dette skulle eksplodere i Noreg, og tiltaka blir aggressive, vil det få økonomiske effektar og slå ut på aktivitets- og veksttala i Noreg.

Kor store effektane kan bli, tør sjeføkonomen likevel ikkje spå.

