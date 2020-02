Isaksen: Rett å starte trygdeopprydding

innenriks

Tidlegare høgsterettsdommar Karl Arne Utgård konkluderte sist veke i ei EØS-rettsleg forklaring med at få eller ingen er feil dømde i trygdesaka. Torsdag vart det ny merksemd om saka då Rett24 publiserte ein artikkel der det kjem fram at EU-kommisjonen ser ut til å støtte Utgårds syn.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) stadfestar i ein skriftleg kommentar til NTB at han har sett brevet som fagavdelinga i eitt av generaldirektorata til EU-kommisjonen har sendt Utgård.

Samtidig forsvarer Isaksen måten regjeringa har handtert saka på.

– I fjor haust fekk regjeringa klare juridiske råd frå Nav og dei fremste juridiske miljøa i staten og beskjed om at trygderetten hadde endra praksisen sin. Konklusjonen var at lova var tolka feil, og at folk kunne vere feilaktig dømde, seier statsråden.

– Då sette regjeringa straks i gang arbeidet med å rydde opp overfor dei som var ramma. Det var rett å starte denne oppryddinga i oktober, og oppryddinga i Nav vil halde fram, konstaterer han.

Isaksen viser til at regjeringa har sett ned eit granskingsutval som mellom anna skal sjå på dei juridiske sidene av saka, og at han no ventar på vurderingane frå utvalet.

– Eg har registrert at det naturleg nok har vore diskusjon om dei juridiske sidene av saka, seier Isaksen.

