Frp kan få fleirtal for blodprøve som kan avdekkje Downs syndrom

Det er blodprøven «non invasive prenatal test», eller nipt, Frp no ønskjer å løfte fram, skriv Klassekampen.

Testen gjer det mogleg å avlese moglege kromosomfeil – som Downs syndrom – allereie i veke ni av svangerskapen.

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen vil fremje eit forslag om at alle gravide med medisinsk grunngiving skal få tilbod om ein nipt-test dekt av det offentlege når Stortinget skal behandle endringar i bioteknologilova i april.

Bruun-Gundersen påpeikar at mange kvinner i dag reiser utanlands for å få nipt-testen.

– Nipt er i dag ein sekundærtest. Vi vil at han skal vere ein primærtest i dei tilfella der det er ei medisinsk grunngiving, forhøgd risiko eller bekymring for alvorleg sjukdom. Det vil gjere svangerskapsperioden mykje enklare for kvinna, seier Bruun-Gundersen.

Ap og SV er begge for auka bruk av nipt-test og kan danne fleirtal saman med Frp.

