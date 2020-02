FHI: Tre nye nordmenn smitta av det nye koronaviruset

innenriks

To av personane har tilknyting til utbrotet i Italia og bur i Oslo. Den tredje personen bur i Bærum og har tilknyting til utbrotet i Iran, opplyser Folkehelseinstituttet i ei pressemelding.

Alle tre er heimeisolerte og blir følgde opp av den lokale helsetenesta.

– Det er ikkje uventa at vi no ser nye tilfelle av covid-19, seier områdedirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet.

Han understrekar at det er viktig å påpeike at dette framleis er enkelttilfelle knytte til smitte i utlandet, og at vi ikkje har noka smittespreiing i Noreg.