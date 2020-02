Ap ber regjeringa avklare at Nav-informasjon er rett

innenriks

– Eg meiner regjeringa må avklare overfor Stortinget at den informasjonen vi har halde oss til, er rett, seier ho til NTB.

Hansen er saksordførar for undersøkingane til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i saka.

– Det er synd at Stortinget ikkje har fått innsyn i grunngivinga til regjeringsadvokaten, som førte til at regjeringa konkluderte med at regelverket var tolka feil, sjølv om vi har bede om det. At det no har kome ein diskusjon, gjer den grunngivinga endå meir relevant, seier Ap-politikaren.

Det vekte oppsikt då tidlegare høgsterettsdommar Karl Arne Utgård sist veke i ei EØS-rettsleg forklaring konkluderte med at få eller ingen er urett dømde i trygdesaka. Torsdag vart det ny merksemd om saka då Rett24 publiserte ein artikkel der det kjem fram at EU-kommisjonen ser ut til å støtte synet til Utgård.

Ifølgje nettstaden meiner kommisjonen av det er opp til statane sjølv om dei vil stille opphaldskrav for rett til sjukepengar, så lenge ein får ta med ytinga om ein flyttar permanent.

