– Saka blir rekna som ferdig etterforska, og vi har gitt innstilling til påtalevedtak, seier etterforskingsleiar Kari-Anne Hille Valla til Dagbladet.

Spesialeininga starta etterforskinga i november etter at VG avslørte at Sjøvold i fleire år oppbevarte minst to handvåpen utan at dei var registrerte på han.

Sjøvold fekk våpena frå ei enke etter at mannen hennar døydde i 2008.

