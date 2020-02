Store mengder sild til spille utanfor Midt-Noreg

innenriks

Mannskapa om bord på fleire fartøy ved Haltenbanken utanfor Midt-Noreg har ikkje klart å berge heile fangsten. Det førte til at store mengder sild sleppte ut av nøtene. Det meste av silda døydde og flaut vekk, ifølgje Kystvakta som har observert fisket.

Fiskedirektoratet vurderer no fleire tiltak for å unngå at sildefangsten går tapt. Dei vurderer mellom anna forbod mot å fiske på dagtid. Det blir i så fall berre lov å fiske på kvelds- og nattetid i region Midt.

– Vi vil vurdere reaksjonar på dei konkrete tilfella, og gjer dei merksam på risikoen dei tar ved å kaste store samlingar av sild, seier direktør Aksel Eikemo i ressursavdelinga i Fiskeridirektoratet.

Silden er no på gytevandring sørover, og det blir for tida fiska på bankane utanfor Trøndelag og Møre og Romsdal.

(©NPK)