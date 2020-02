SAS reknar med virustap på 200 millionar

innenriks

Det kjem fram i rapporten for årets første kvartal, som vart lagd fram onsdag.

SAS flyg rundt 250.000 passasjerar til og frå Shanghai og Beijing kvart år, og bortfallet av inntekter frå kansellerte flygingar i februar og mars er venta å bli på rundt 200 millionar svenske kroner.

I kvartalsrapporten trekkjer flyselskapet fram at inntektene aukar, men at dette blir motverka av mellom anna negative valutaeffektar. Underskotet før skatt aukar frå 576 millionar svenske kroner i første kvartal i fjor til 1.087 millionar svenske kroner i same periode i år.

(©NPK)