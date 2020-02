Norske helsestyresmakter førebur seg på stort virusutbrot

innenriks

Det er enno ikkje påvist virussmitte hos personar i Noreg etter utbrotet av det nye koronaviruset, som først vart oppdaga i Wuhan i Kina i desember.

Onsdag vart det registrert to nye dødsfall knytt til viruset i Italia, og Folkehelseinstituttet stadfestar at dei har vorte informerte om at ein nordmann busett i Italia har testa positivt for det nye viruset.

Kan ramme opp mot 70 prosent

I ei risikovurdering som instituttet la fram tysdag, blir faren for at viruset kan komme til Noreg, vurdert som høg, til dels svært høg. Konsekvensane av eit mogleg utbrot i Noreg vurderer FHI no til å vere moderate.

Sjølv om alvoret for den enkelte viser seg å vere moderat, vil mange – kanskje opp mot 70 prosent av befolkninga – bli smitta, slik at den samla sjukdomsbyrda blir stor, heiter det i rapporten.

Helsedirektør Bjørn Guldvog seier til NTB at situasjonen i Europa har endra seg den siste tida, og at det no er meir sannsynleg at folk kan bli smitta også i Noreg – og fleire smitta samtidig.

– Vi planlegg no for den eventuelle situasjonen saman med fylkesmennene og dei regionale helseføretaka, seier han.

Vurderer eigenproduksjon av verneutstyr

Nokre utfordringar har likevel allereie meldt seg, fortel helsedirektøren. Noreg kan få mangel på respiratorar, og sjukehusa kan gå tomme for verneutstyr. I ein slik situasjon må kanskje personell blir omdisponert og få opplæring i spesialiserte oppgåver.

– Vi er i kontinuerleg dialog med spesialisthelsetenestene om dette. Den førebelse tilbakemeldinga er at dei har rimeleg god kontroll over personellsituasjonen, seier han.

Guldvog trekkjer fram tilgangen på smittevernutstyr som det mest prekære, ettersom dette utstyret no er etterspurt i heile verda og leveransane i kraftig endring.

– Spørsmålet er om det er mogleg å produsere dette utstyret sjølv. Vi kartlegg no behovet og tek det vidare derfrå. Vi vil etter kvart ta kontakt med næringslivet og regjeringa om dette, seier han.

Ingen positive testar

Rundt 100 personar er testa for virussmitte i Noreg, men ingen har til no testa positivt.

Sju nordmenn som har delt hotell med virussmitta italienarar på Tenerife, har komme tilbake til Noreg. Desse får likevel inga spesiell oppfølging, men blir bedne om å kontakte det lokale helsestellet om dei får symptom dei første fjorten dagane etter heimkomsten.

På spørsmål om kvifor ikkje desse nordmennene blir isolerte, slik som fleire av cruisepassasjerane om bord i det virusramma cruiseskipet Diamond Princess, svarer overlege Preben Aavitsland ved FHI at situasjonen på cruiseskipet var heilt spesiell og smitteførekomsten svært høg.

– Eg skjønner at landa som henta ut sine frå det skipa, ønskte å ta seg av dei på ein spesiell måte. Når det gjeld nordmenn som berre har vore i utlandet, så må ein lokalt vurdere kvart enkelt tilfelle.

Fleire smitta utanfor Kina

Tysdag vart det for første gong registrert fleire tilfelle av covid-19-viruset utanfor enn i Kina, ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO). Dette markerer eit skifte i spreiinga av viruset.

Totalt var det onsdag ettermiddag registrert smittetilfelle i 13 europeiske land. Situasjonen er mest alvorleg i Italia, der 12 personar er døde og 374 registrerte som smitta.

