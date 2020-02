NRK varslar endringar etter PFUs Lotto-kritikk

innenriks

PFU meiner at NRK har opptredd kritikkverdig sett opp mot Ver varsam-plakatens punkt 2.3, som handlar om openheit om forhold som ligg til grunn.

– Slik utvalet ser det, er det ikkje tydeleg for publikum kva rolla til Norsk Tipping inneber ut frå sluttplakaten som blir vist i sendingane. Utvalet meiner NRK med fordel kunne klargjort at det berre handlar om ansvaret for sjølve trekninga i spela, skriv PFU-sekretariatet.

Varslar endringar

NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk seier til Medier24 at det er naturleg å gjere endringar når det har kome ei slik fråsegn frå PFU.

Han seier at NRK no vil sjå nærare på saka og snakke med produksjonsselskapet Fabelaktiv om korleis dei kan gjere endringar i sendingane.

Det var spelselskapet Kindred Group som klaga NRK inn for PFU fordi dei meiner at kanalens Lotto-sendingar bryt Ver varsam-plakaten på seks punkt. Men dei fekk altså berre medhald på eitt av punkta, der PFU enda med å gi kritikk.

– Tilfreds

– Vi er svært tilfreds med at PFU delar vårt syn, og vi reknar med at dei synspunkta som kom fram i diskusjonen, blir tatt på alvor. Vi meiner at sendingane bidrar til å svekkje skiljelinjene mellom journalistikk og kommersielt innhald, seier talsperson Rolf Sims i Kindred Group til NTB.

Sims legg til at han meiner det er oppsiktsvekkjande at det er eit utanlandsk spelselskap som er dei første til å peike på at sendingane kan vere problematiske.

NRK har tidlegare avvist at dei bryt god presseskikk med Lotto-sendingane. Dei seier at dei ikkje gjer dette av økonomiske grunnar, men at dei blir viste fordi dei har allmenn interesse. NRK meiner òg at rolla til spelselskapet tydeleg kjem fram gjennom sluttplakatane i sendingane.

