NRK får PFU-kritikk for Lotto-sendingar

innenriks

Punkt 2.3 slår fast at media skal vise openheit om forhold som ligg bak som kan vere relevante for oppfatninga til publikum av det journalistiske innhaldet.

– Slik utvalet ser det, er det ikkje tydeleg for publikum kva rolla til Norsk Tipping inneber ut frå sluttplakaten som blir vist i sendingane, og utvalet meiner NRK med fordel kunne klargjort at det berre handlar om ansvaret for sjølve trekninga i spela, skriv PFU-sekretariatet.

Det var spelselskapet Kindred Group som klaga NRK inn for PFU fordi dei meiner at kanalens Lotto-sendingar bryt Ver varsam-plakaten på seks punkt. Spelgiganten meiner at NRKs sendingar er å sjå på som «sponsa innhald» eller innhaldsmarknadsføring.

NRK har på si side avvist at dei bryt god presseskikk med Lotto-sendingane. Dei seier at dei ikkje har kommersiell interesse av sendingane, og at dei blir viste fordi dei har allmenn interesse. NRK meiner òg at rolla til spelselskapet tydeleg kjem fram gjennom sluttplakatane i sendingane.

(©NPK)