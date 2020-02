Forbrukarrådet om virusutbrotet: Dette er reiserettane dine

innenriks

Forbrukarrådet opplyser at dei har snakka med fleire forbrukarar som fryktar at utbrotet av covid-19-viruset skal ramme ferieplanane.

– Vi skjønner at mange er bekymra, og folk bør tenkje over om dei treng å reise. Følg med på nyheitene, og sjekk moglegheitene for å avbestille hos forsikringsselskapet, turoperatør, flyselskap og overnattingsstad, seier jurist Caroline Skarderud i Forbrukarrådet.

Fleire rettar

Forbrukarrådet opplyser at du har fleire rettar før du reiser og har òg tips til dei som vurderer å kansellere ferieplanane:

* For flybillettar i økonomiklassen er det inga avbestilling, uansett grunn. Men ta kontakt med flyselskapet. Fleire flyselskap kansellerte likevel reiser til Kina då utbrotet kom. I alle tilfelle har du rett på avgifter tilbake, viss du vel å ikkje flyge.

* Har du kjøpt overnatting utan avbestillingsmoglegheit, er pengane tapte. Eit tips er å ta kontakt og be om å reise på eit seinare tidspunkt når ting har roa seg.

Dekkjer ikkje smittefrykt

Før du reiser, har du òg desse rettane:

* Har du bestilt ei tradisjonell pakkereise, kan du avbestille og få tilbake pengane, viss reisa går til ein stad Utanriksdepartementet (UD) rår mot å reise til. Tradisjonelle pakkereiser gir deg òg rett til å avbestille mot eit gebyr. Det blir større jo nærare reisetidspunktet det er.

* I utgangspunktet dekkjer ikkje reiseforsikringar frykt for smitte, men avbestilling viss UD rår mot innreise. Dei fleste reiseforsikringsselskapa dekkjer i dag avbestilling for reiser til heile Kina, medan nokon opnar berre for avbestilling til dei mest utsette stadene. Vi tilrår at du sjekkar med reiseforsikringsselskapet ditt og ser kva dei tilbyr. Ver ute i god tid, seier Skarderud.

– Følg UDs reiseinformasjon

Du har òg nokre rettar under reise.

* Har du kjøpt ei tradisjonell pakkereise, har du rett på assistanse på reisestaden. Dei kan halde seg til styresmakter og andre, om det er snakk om til dømes karantene.

* Blir du sjuk, må du ta kontakt med selskapet som har skrive ut reiseforsikringa di.

Forbrukarrådet tilrår i tillegg reisande å følgje UDs reiseinformasjon og registrere seg på UDs nettside reiseregistrering.no.

Ut over det tilrår Forbrukarrådet reisande til EØS-land om å ha med seg Europeisk helsetrygdekort. Korta dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i desse landa på same vilkår som landets eigne borgarar.

