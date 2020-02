Ferd tar over Marienlyst, NRK siktar mot Oslo aust

innenriks

Avtalen sikrar NRK finansiering til å realisere eit nytt hovudkontor. Ferd har ambisjonar om å skape ein ny, inkluderande og skapande bydel som sameinar historia til NRK med kunnskapsmiljøa rundt, opplyser selskapet i ei pressemelding.

– Vi er glade, stolte og audmjuke overfor den oppgåva som ventar. Vi vil skape ein bydel som sameinar NRKs historie, kunnskapsmiljøa ved universitetet på Blindern og Oslos behov for å bli ein grønare, meir skapande og inkluderande by, seier styreleiar Johan H. Andresen i Ferd.

Arbeidet med regulering av tomta, som er på 80 til 90 mål, vil føregå i takt med flytteplanane til NRK. Det nye prosjektet har fått namnet Lyst.

Siktar mot Oslo aust

Det er ikkje avklart kvar NRKs nye hovudkontor skal liggje. Ambisjonen er å finne og kjøpe ei tomt i 2020.

– Vi håper å ha det klart i inneverande år, men det viktigaste er at vi finn den aller beste tomta for NRK, seier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, som etterlyser fleire alternativ i indre Oslo aust.

Han seier til Kampanje at NRK har vorte tilbode fleire tomter både på Bryn, Økern og området i Gamle Oslo.

Eriksen sa på pressekonferansen at planane om flytting vart drøfta allereie i 2013 med dåverande kulturminister Hadia Tajik (Ap). Salet avheng av at det blir godkjent av kulturminister Abid Raja (V).

– Eg reknar med at styret i NRK kjem til generalforsamlinga med ei sak om dette, noko som er nødvendig for å gjennomføre salet. Det er ikkje naturleg for meg å kommentere dette ytterlegare før generalforsamlinga har behandla saka. Det er NRK og kjøpar som må ta vidare spørsmål, seier Raja til Kampanje.

Eit viktig steg

For NRK er avtalen med Ferd eit viktig steg på vegen mot eit nytt hovudkontor i Oslo-området.

– Dei hadde det totalt sett beste tilbodet. Kontrakten med Ferd gir oss den tida vi treng for å finne den best moglege tomta for NRK, seier kringkastingssjefen.

Avtalen gir NRK ein minimumspris på 3,75 milliardar kroner ved sal. Den endelege prisen avheng av kva regulering som blir vedtatt for området. På ein pressekonferanse onsdag vart det anslått ein sum oppover til 5 milliardar kroner.

– NRK har ei viktig beredskapsrolle og eit samfunnsoppdrag som inneber verksemd døgnet rundt heile året. Derfor har det vore avgjerande for oss med ein kontrakt som er fleksibel, og som garanterer at NRK til kvar tid har eit operativt hovudkontor. Det har vi fått gjennom avtalen med Ferd, seier Eriksen.