Ap meiner regjeringa legg for stramme rammer for kommunane

I spørjetimen onsdag måtte kommunalminister Nikolai Astrup (H) svare på om det er lettvint av regjeringa å be kommunane prioritere innanfor stramme rammer.

Arbeidarpartiets Tuva Moflag viste til at det er innført pedagognorm i barnehagar og skular, utan at midlar følgjer med.

– Det som likevel følgjer med, er peikefingeren, og formaninga om at «det er berre å prioritere». Det er berre å prioritere innanfor eit kommuneopplegg som er det strammaste på 15 år, sa Moflag.

KS og kommunane har vore tydeleg på at bemanningsnormene er underfinansierte med éin milliard kroner, påpeika ho.

– Dette er pengar som må takast frå andre område i kommunebudsjettet. Viss dette ikkje skal gå ut over dei eldre i landet – kva område meiner kommunalministeren at det er ein milliard å hente i budsjetta til norske kommunar, spurde ho.

Astrup svara at regjeringa har bidrege med ein betydeleg vekst i frie inntekter for kommunane sidan ho tiltredde, og meinte kommunane har godt utgangspunkt til å løyse oppgåvene sine.

– Det er litt spesielt at vi blir skulda for å rette peikefinger, sa kommunalministeren, som viste til at midlar er flytta inn i kommuneramma heller enn å bli lagde der som øyremerkte midlar.

– Eg tenkjer at vitet er jamt fordelt i landet, sa han med tilvising til at det er kommunane sjølv som kjenner dei lokale behova sine og dermed er best i stand til å gjere sine eigne prioriteringar.

