Universitet vil ikkje ha ny medisinutdanning i Noreg

innenriks

I dag tar halvparten av alle norske medisinstudentar utdanninga si i utlandet.

I september i fjor kom eit utval, leia av professor Hilde Grimstad, med ein rapport der dei tilrår at det blir oppretta 440 nye studieplassar i medisin i Noreg for å få fleire norske studentar til å ta utdanninga si her.

Utvalet kjem ikkje med noko tilråding om at det blir oppretta studieplassar ved Universitetet i Stavanger (UiS), men universitetet sjølv har ambisjonar om å opprette ei medisinutdanning, med ein modell der studentar som har tatt tre år av utdanninga i utlandet kan ta dei tre siste åra i Stavanger.

Avisa Khrono har gått gjennom høyringsutsegnene som har kome inn etter rapporten.

Alle dei fire universiteta som har medisinutdanning i dag, er imot å opprette fleire medisinutdanningar. Dei vil heller ha ein modell der kvar av dei opprettar desentraliserte studietilbod.

Rektor Klaus Mohn ved UiS trur ikkje at det vil bli kniving om praksisplassar, slik Universitetet i Bergen åtvarar mot i høyringssvaret sitt.

– Det viktigaste er at vi trur at dette over tid vil heve kvaliteten ved medisinutdanningane ved alle institusjonane som driv med medisinutdanning i Noreg. Når det kjem ein nykommar til, vil dette vere eit friskt pust. Ein har ikkje den same bagasjen med seg. Dette kan medføre nytenkning i programdesign og innhald, på ein måte som gjer at dei andre medisinutdanningane òg må tenke seg om. Dette kan bidra til at alle løfte seg, seier Mohn til Khrono.

(©NPK)