Statsministeren besøkte frøkvelven på Svalbard

Lageret skal sikre matforsyninga for framtidige generasjonar.

Statsministeren besøkte frøkvelven i samband med ein stor konferanse der representantar for rundt 30 genbankar frå heile verda deponerte frøprøver til den globale kvelven, som allereie er den største i verda med meir enn éin million prøver. Deponeringa er den største sidan lageret opna i 2008.

Frøkvelven er etablert for at genbankar over heile verda skal kunne ta vare på ein tryggingskopi av frøsamlinga si i eit område med permafrost. Fjellhallane i frølageret har ein naturleg temperatur på mellom tre og seks minusgrader, og den låge temperaturen hemjar utviklinga til frøa og konserverer dei i årevis.

FN-delegasjon på tur

På plass på Svalbard var òg fleire medlemmer av FNs pådrivargruppe for berekraftsmåla, blant dei Ghanas president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, som leier gruppa saman med Solberg.

Solberg nytta tysdag dessutan høvet til å møte personar som vart ramma av skredet som gjekk frå Sukkertoppen i 2015.

Onsdag skal Solberg ta med seg FN-gruppa på båttur på Svalbard. Målet med turen er å ta ein nærare kikk på dei raske klimaendringane på øygruppa.

Besøk etter russisk kritikk

Svalbard-besøket til statsministeren finn stad få dagar etter at det russiske utanriksdepartementet skulda Noreg for brot på vilkåra i Svalbardtraktaten.

Russarane meiner Noreg legg for sterke band på russisk næringsaktivitet og vitskapleg aktivitet på øygruppa.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) er òg med på Svalbard-turen i samband med frødeponeringa.

