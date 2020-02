Solberg om virustrusselen: – Vi må vere førebudde som alle andre land

innenriks

– Vi må vere førebudde som alle andre land på at vi kan komme til å få tilfelle i Noreg. Vi har eit godt helsestell som eg trur er godt førebudd på dette, seier Solberg til NTB.

Tysdag melde Folkehelseinstituttet at helsestellet må bu seg på at det kan bryte ut ein alvorleg virusepidemi i Noreg.

Folkehelseinstituttet er førstelinja i helsetenesta, påpeikar Solberg. Ifølgje henne er det allereie laga rettleiingar og instruksar for korleis eit eventuelt virusutbrot skal handterast.

– Vi har alle visst at det kan komme sjukdomstilfelle til Noreg. Det betyr at det er viktig at ein er oppdatert, seier ho.

Det nyoppdaga koronaviruset er så langt påvist i nærare tretti land.

(©NPK)