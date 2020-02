Norske Kveners Forbund og Taternes Landsforening får driftsstøtte

innenriks

Dei sju er Det mosaiske trossamfunn, Kvenlandsforbundet, Landsorganisasjonen for Romanifolket, Norsk-finsk forbund, Norske Kveners Forbund, Skogfinske interesser i Noreg og Taternes Landsforening.

Noreg er forplikta til å ta vare på rettane til nasjonale minoritetar på alle samfunnsområde, inkludert kulturfeltet. Tilskotsordninga til prosjekt- og driftsstøtte er eitt av verkemidla staten har for å oppnå dette, skriv Kulturrådet om tildelinga.

Nasjonale minoritetar er jødar, rom, romani/taterar, kvener/norskfinnar og skogfinnar. Dette er fem grupper med lang tilknyting til Noreg, og som har bidrege til ein rik kulturarv og eit mangfald i tradisjonar og kulturuttrykk, heiter det vidare.

Av søknadene går det fram at organisasjonane arbeider breitt med interessepolitisk arbeid så vel som kulturvern og språkstyrking. Landsorganisasjonen for Romanifolket har laga til kultursenter og samlingsstad for båtreisande romanifolk og taterar i den freda Romanivillaen i Tysvær kommune i Rogaland.

Organisasjonen Skogfinske interesser i Norge held fram samarbeidet med Riksantikvaren om å bevare kulturminne på Finnskogen. Dei planlegg òg besøk til kommunar i Glåmdals-distriktet, Trysil og Elverum saman med Taternes Landsforening for å informere om dei nasjonale minoritetane.

