Høgre-toppar vil ta oppgjer med «Frps byråkratisering»

innenriks

– Vi ønskjer ei storstilt forenklingsreform for bedriftene. Vi vil fjerne unødvendige reguleringar som hemjar skipinga av nye jobbar, seier Linda Hofstad Helleland i Høgre, som leier programarbeidet i partiet.

– Reglane må vere enkle, effektive, føreseielege og konkurransedyktige målte mot andre land. Slik er det ikkje i dag, meiner den nyslåtte distrikts- og digitaliseringsministeren.

Ho trekkjer fram at bedriftene sjølve no skal rapportere til skattestyresmaktene om oppteninga og bruken av bonuspoeng blant dei tilsette på flyreiser.

– Dette er eit småleg, bedriftsfiendtleg byråkratiforslag som Frp i regjering fekk tredd ned over hovudet på næringslivet, seier Helleland til NTB.

Forenklingspanel

Næringslivet har vore sterkt kritisk til dei nye reglane for såkalla naturalytingar, som vart innførte på Jensens vakt. Reglane krev at ytingar som personalrabattar, fribillettar, årskort, medlemskap, bonuspoeng og gratisvarer blir rapporterte til skattestyresmaktene av arbeidsgivarane.

Programkomiteen i Høgre vil no etablere eit forenklingspanel etter dansk modell. Formålet er at bedrifter, enkeltpersonar og organisasjonar skal kunne sende inn forslag til reglar, rapporteringskrav og reguleringar dei meiner bør fjernast eller endrast. Forslaga blir så vurderte av panelet, som er samansett av partane i arbeidslivet og representantar frå små og mellomstore bedrifter.

– Bevisbyrda ligg på regjeringa, som anten må følgje opp saka eller grunngi kvifor dei avslår å gjere noko med ho, seier nestleiaren i programkomiteen Henrik Asheim (H) til NTB.

– Ei sak som eit slikt utval fort vil få på bordet, er ideen om skatt på naturalytingar, seier han.

Lærlingar

Asheim viser til at systemet for bonuspoeng er for byråkratisk, mellom anna fordi ei bedrift må rapportere om tidlegare tilsette. Og kva er bonuspoenga eigentleg verde?

– Dette er eit veldig godt døme på at noko som er logisk på eit skrivebord i eit departement, fungerer dårleg ute i næringslivet, seier Asheim.

Han trekkjer fram rapporteringskrav for bedrifter som tar inn lærlingar som eit anna døme.

– Ei bedrift som gjer det, får nye tilsyn og rapporteringskrav, fordi det er snakk om ein elev og ikkje ein tilsett, seier Asheim.

Siv Jensen, som no er parlamentarisk leiar for Frp på Stortinget, seier dette til NTB om forslaget.

– Eg helsar det velkomme dersom den sitjande regjeringa ønskjer å reversere noko av dette som blir opplevd som unødvendig byråkratiserande.

Krav til Sanner

Høgre-toppane har håp om å gjere veg i vellinga no som partifellen Jan Tore Sanner har tatt over som finansminister etter at Frp gjekk ut av regjeringa.

– Kunne de ikkje med regjeringsmakt i over seks år ha sørgd for å fjerne desse byråkratiske hindera?

– Faren når vi har styrt så lenge, er at vi lener oss tilbake og vil forsvare alt vi har gjort, seier Asheim.

Helleland dreg fram at forenklingane regjeringa har gjort, har spart norske bedrifter for 15 milliardar kroner.

– Men vi kan ikkje ende opp med å bli eit regjeringsparti som møter folk som fortel korleis dei har det, med å seie at «her er ein graf som viser korleis du eigentleg har det», seier Asheim.

Han viser til tilbakemeldingar frå bedriftene om at summen av reguleringar og rapporteringskrav blir opplevd som ganske konstant.

(©NPK)