Sivertsen fekk full godtgjersle også for fylkestingsverv

Det melder VG og Aftenposten.

Dagbladet har tidlegare avslørt at Sivertsen fekk dobbel lønn, frå regjeringa og frå Lenvik kommune, fram til årsskiftet og søkte etterlønn etter at han vart utnemnd som statssekretær 4. november i fjor.

Heilt sidan han vart utnemnd til statssekretær i november har han òg mottatt godtgjersle som folkevalt i det nye fylkestinget for Troms og Finnmark, skriv VG og Aftenposten måndag. Ifølgje Aftenposten tok statsråden først initiativ til å stoppe utbetaling av godtgjersle etter at avisa tok kontakt om saka i helga.

Sivertsen har fått 25.063 kroner for dette vervet frå oktober til desember i 2019, og 27.375 kroner for januar og februar i 2020, får VG opplyst i fylkeskommunen.

Sivertsen vart utnemnt til statsråd 24. januar. 13. februar søkte han om permisjon frå vervet i fylkestinget så lenge han er fiskeriminister. Måndag morgon ringde statsråden til fylkeskommunen for å be om at søknaden om permisjon frå fylkestinget skal givast tilbakeverkande kraft, og gjelde frå og med 24. januar, ifølgje Aftenposten.

Sivertsen har ikkje kommentert saka overfor VG eller Aftenposten. NTB har så langt ikkje lykkast i å kome i kontakt med fiskeriministeren om saka.

