Presset aukar mot fiskeriministeren i lønnssaka

Måndag skriv VG og Aftenposten at Sivertsen òg fekk full godtgjersle for fylkestingsverv i Troms og Finnmark fylkesting etter at han tiltredde som statssekretær i november, og seinare som fiskeriminister 24. januar.

Dei nye opplysningane kjem vel ei veke etter at Dagbladet avslørte at Sivertsen fekk utbetalt 120.000 kroner i etterlønn som ordførar i Lenvik kommune, samtidig som han fekk full lønn som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Det vart òg kjent at Sivertsen søkte om etterlønn etter at han vart statssekretær.

– Heime for å rydde opp

Sivertsen skriv i ein e-post til NTB at han no er heime på Senja for å rydde opp.

– Eg har i dag betalt tilbake det eg fekk utbetalt frå kommunen i etterlønn krone for krone. Eg har òg fått annullert etterlønnsavtalen, skriv han.

– I dag tidleg snakka eg med fylkeskommunen og har bede om at eg skal få betale tilbake all godtgjersle eg har fått etter 1. januar, skriv Sivertsen vidare.

– Moralsk forkasteleg

Sivertsen har fått 25.063 kroner for dette vervet frå oktober til desember i 2019, og 27.375 kroner for januar og februar i 2020, får VG opplyst i fylkeskommunen. Ifølgje Aftenposten tok statsråden først initiativ til å stoppe utbetalingane etter at avisa tok kontakt om saka i helga.

Både Ap og SV krev at statsminister Erna Solberg (H) no avklarer om ho har tillit til Sivertsen.

– Dette er moralsk forkasteleg, seier Aps stortingsrepresentant i næringskomiteen Terje Aasland til NTB.

SVs Kari Elisabeth Kaski synest «det stinkar av heile saka».

– Han har medvite sendt inn søknad om etterlønn og fått to godtgjersler, uttalte Kaski under Politisk kvarter på NRK måndag.

Ber Solberg avklare tillit

I eit skriftleg spørsmål til statsminister Erna Solberg måndag spør Terje Aasland om statsministeren kjende til Sivertsens dobbeltrolle og dobbeltlønn.

Han spør òg om ho framleis har tillit til fiskeriministeren «som aktivt har søkt om etterlønn samtidig som han hevet dobbel lønn som statssekretær og ordfører», og om ho meiner det vitnar om ei god vurderingsevne.

Fleire av SVs stortingsrepresentantar har dei siste dagane pepra regjeringa med ulike spørsmål om Sivertsen, mellom anna om kva som ville vore den sannsynlege straffa dersom ein trygdemottakar urettmessig hadde fått same beløpet og late vere å umiddelbart melde frå.

SV ber òg om svar frå Sivertsen sjølv, og dessutan frå dåverande næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på ei rekkje spørsmål knytte til Sivertsens godtgjersler, arbeidskapasitet og fråvær i tida med dobbel lønn. Også SV ønskjer svar frå statsministeren om dei meiner Sivertsen er skikka til posten som statsråd.

– To fulle jobbar

Til NRK måndag morgon uttalte Sivertsen at årsaka til den doble lønna er at han gjorde ein full jobb både som ordførar i Lenvik kommune og som statssekretær dei to siste månadene av fjoråret.

– Vi var midt i ein relativt heftig innspurt med samanslåing av fire kommunar, og eg var nøydd til å halde den kursen vidare slik at vi fekk avslutta prosessane som gjekk føre seg, forklarte han.

Kari Elisabeth Kaski i SV seier til NRK at ho meiner det er vanskeleg å sjå for seg at han har skjøtta begge verva med fullt fokus og dermed har rett på to godtgjersler.

Raud Ungdom varsla måndag at dei har politimeldt fiskeriministeren for bedrageri i samband med saka om etterlønn, skriv Dagbladet.

