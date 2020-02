Oslo Børs fell kraftig på grunn av virusfrykt

innenriks

Fallet i Oslo kjem etter ein markant nedgang ved dei fleste børsane i Asia.

Handelen der blir prega av nyheiter om at koronaviruset covid-19 har spreidd seg og fleire er melde døde.

– Verre før det blir betre

I morgonrapporten for Noreg dreg Nordea fram at situasjonen truleg blir verre før han kan bli betre.

– Marknaden prisa inn ei «V»-forma utvikling, der korona berre ville gi ein mellombels effekt før veksten etter eit kvartal skulle kome kraftig tilbake. Dette biletet ser ut til å stå for fall. Over helga har talet på nye tilfelle utanfor Kina stige betydeleg, mellom anna i Sør-Korea, Italia og Iran. Det gir ny frykt i marknaden for at verknadene av Corona-viruset blir meir enn berre eitt kvartal. Og truleg har marknaden rett, heiter det.

Så langt måndag er hydrogenselskapet Nel mest omsett, og aksjen fell nesten 12 prosent. Selskapet har likevel styrkt aksjeverdien sin med nesten 40 prosent så langt i år.

Minus for alle selskap

Vidare på omsetningslista følgjer Equinor (– 4,0), DNB (– 2,1), Yara International (– 2,8), Mowi (– 2,0), og Norsk Hydro (– 5,7). Av alle selskapa på hovudindeksen er det ingen som har oppgang.

Ved dei tonegivande børsane i Europa går det òg bratt nedover. I London har FTSE 100-indeksen falle 3,1 prosent, medan CAC 40 i Paris og DAX 30 i Frankfurt har falle høvesvis 3,5 og 3,7 prosent.

I Italia, som måndag kunne melde om endå eit virusdødsfall, er det sett i verk ei rekkje tiltak for å hindre smitte. Ved børsen i Milano har FTSE MIB-indeksen falle heile 4,4 prosent.

