Norwegian har håp om å flyge frå Gran Canaria måndag ettermiddag

Det opplyser Norwegian i ei pressemelding måndag formiddag.

Over 2.000 nordmenn er vêrfaste på Kanariøyane. Flyplassen på Tenerife er framleis stengd. Den spanske flyplassoperatøren Aena opplyste like over midnatt natt til måndag at alle flyplassar på Gran Canaria er opna att. Flyplassen har redusert kapasitet, ifølgje Norwegian.

– Status måndag formiddag er at vi jobbar for å hente heim reisande som er stranda på Kanariøyane. Tryggleiken har øvste prioritet, og derfor vil vi gjere ein tryggingssjekk av dei åtte flya som står parkerte på Las Palmas flyplass for å forsikre oss om at dei ikkje har tatt skade av sandstormane. Målet vårt er at flya skal vere ferdig inspiserte i dag, heiter det.

Ekstrafly

Selskapet jobbar òg med å setje opp ekstrafly for å hente heim passasjerar. Dei første flya vil etter planen kunne lette frå Las Palmas seint måndag ettermiddag, men dette avheng av vêrsituasjonen. Reisande vil få direkte beskjed så fort som mogleg.

– Vi forstår og deler frustrasjonen til kundane våre, og det viktigaste no er å få alle som sit stranda på Gran Canaria og Tenerife, heim, melder Norwegian.

Dagens flygingar til Kanariøyane skal etter planen gå som normalt.

Selskapet vil halde dei reisande oppdatert fortløpande og sende ut tekstmeldingar så snart det er spesifikk informasjon å gi.

Også SAS har passasjerar stranda på Kanariøyane. Måndag morgon opplyste selskapet at ingen av flya vil ta av førebels.

– Det er ustabilt vêr, så flyplassen kan bli stengd att, fortalde pressesjefen i selskapet, John Eckhoff, til NTB.

Sand frå Sahara

Flyplassane på øygruppa vart stengde laurdag, og søndag kom ein ny sandstorm inn over Kanariøyane.

Til saman vart åtte flyplassar på øygruppa stengde. Flyplassoperatøren Aena har opplyst at 822 flygingar så langt er påverka.

Sandstormen blir forårsaka av ein kombinasjon av vind og sandstøv frå Sahara, eit vêrfenomen som blir kalla calima.

