Kvinne strauk på teoriprøven 49 gonger – dømd for juks

innenriks

Tal frå Statens vegvesen viser at ho frå 2009 til 2015 tok teoriprøven 49 gonger. Berre i 2009 møtte ho opp på trafikkstasjonane 19 gonger for å avleggje prøven. Ho strauk alle gongene.

Motivet var ifølgje Agder lagmannsrett å samle inn svaralternativ som ektemannen skulle nytte til å hjelpe svært mange innvandrarar med å avleggje teoriprøven, sjølv om fleire av desse ikkje eingong kunne godt nok norsk til å forstå spørsmåla.

– Nekta for omfanget

I Larvik tingrett vart kvinna og mannen i 2018 dømde til høvesvis ni og ti månaders fengsel for jukset, som vart utført ved hjelp av spesialsydde skjortelommer og mobilkamera. Ytterlegare 18 personar vart funne skuldige i å ha juksa til teoriprøven, medan tre vart frifunne.

Kvinna nekta både i tingretten og i Agder lagmannsrett for å ha medverka til svindelen i det omfanget ho var tiltala for, men lagmannsretten skriv i dommen sin at det er «bevist utover rimelig tvil at hun har vært aktiv deltaker i mannens virksomhet».

Lagmannsretten meiner at sju månaders fengsel er passande, og fire månader blir på vilkår med ei prøvetid på to år. Dette er noko mildare enn i tingretten, der ho vart dømd til fengsel i ni månader, og fem på vilkår.

Fleire anka

Dommen til ektemannen frå tingretten på ti månader, og dessutan inndraging av 250.000 kroner, er rettskraftig sidan han ikkje anka.

Seks av dei som vart dømde i saka, anka tingrettsdommen vidare til lagmannsretten, men berre tre av desse, inkludert den 40 år gamle kvinna, fekk ankane til behandling. I Agder lagmannsrett vart ein 37-åring dømd til 30 dagars fengsel for prøvejuks, medan ein 24-åring vart frifunnen for det same.

(©NPK)