Gjelsten og Sunde kjøper store delar av Gresvigs konkursbu

innenriks

Kjøparar er Gjelsten Holding AS og O.N. Sunde AS, opplyser Gresvig AS i ei pressemelding måndag.

– Eg synest det er trist at ein aktør som Gresvig, med over 100 års historie og som eg òg tidlegare har vore eigar i, forsvinn, seier Bjørn Rune Gjelsten.

– Samtidig er det eit faktum at det lenge har vore ei overetablering av sportsbutikkar i Noreg, noko som har bidratt til svak lønnsemd i bransjen. Gjennom samarbeidet med Olav Nils Sunde og selskapet hans O.N. Sunde AS får vi no moglegheita til å skape ein solid aktør med langsiktige og finansielt sterke eigarar, som gjennom Sport 1 og Intersport vil vere den leiande faghandelskjeda i Noreg, held han fram.

Styret i Gresvig Retail Group AS kravde 3. februar i år selskapet konkurs, men butikkane heldt fram med å halde ope.

Gjelsten eig Sport 1

Gjelsten Holding AS er hovudaksjonær i Sport 1 Gruppen AS, som har rundt 220 butikkar fordelte på Sport 1, Anton Sport og Löplabbet. Overdraging av butikkar og eigedelar frå konkursbuet til Gresvig føreset godkjenning frå Konkurransetilsynet.

Handelen inkluderer mellom anna Gresvigs sjølveigde butikkar og franchiseavtalar, varelager og rettar til bruk av Intersport-namnet i Noreg. Dei sjølveigde butikkane som blir tatt over, og butikkar med franchiseavtalar, vil framover bli profilerte som Intersport, medan Sport 1-butikkane vil bli drivne som tidlegare.

«Mange medarbeidere i butikker og på kjedesentralen blir tilbudt videre ansettelsesforhold, men det nøyaktige antall butikker og ansatte som videreføres, vil blant annet være avhengig av Konkurransetilsynets behandling av overdragelsen og resultatet av pågående forhandlinger med utleiere i regi av konkursboet om leiebetingelser», opplyser Gresvig.

Vil gi «et stort antall medarbeidere» jobb

– Det er svært gledeleg at vi no har lykkast i å finne ei løysing saman med Gjelsten Holding, Sport 1 Gruppa og konkursbuet som gjer oss i stand til å vidareføre store delar av verksemda i Gresvig, seier Olav Nils Sunde, som har sete som styreleiar i Gresvig Retail Group AS.

– Dessverre er det ikkje realistisk å vidareføre alle butikkar og funksjonar i den nye strukturen, men gjennom dette bidrar vi til å sikre at mange av medarbeidarane våre framleis har ein jobb å gå til, legg han til.

Ifølgje Nettavisen blir 34 butikkar lagde ned innan kort tid, og opptil 500 av dei 2.000 tilsette som vart ramma av konkursen, mistar jobben.