Fiskeriministeren: Denne saka vart heilt feil

– Eg gjorde nok ikkje det. Det er det som gjer at denne saka vart heilt feil, og at eg har eit sterkt ønske om å få annullert den etterlønnavtalen som vart inngått og få gjort opp det som vart utbetalt, seier Sivertsen til NRK.

Måndag er han i heimkommunen for å gjere nettopp dette.

– Full jobb

Dagbladet har avslørt at fiskeriministeren fekk dobbel lønn då han både jobba som ordførar i den no avvikla Lenvik kommune og som statssekretær i regjeringa frå 4. november.

I tillegg søkte han om etterlønn i halvannan månad frå kommunen, og søknaden vart levert inn tre veker etter at han starta som statssekretær.

– Eg måtte ta stilling til om eg skulle søkje om etterlønn eller ikkje i midten av november, og då skulle eg sjølvsagt ikkje gjort det. For då hadde eg tiltredd i ein annan jobb, seier Sivertsen.

Han er tydeleg på at han både gjorde ein full jobb som ordførar og som statssekretær i dei to siste månadene av fjoråret.

– Eg var ganske tydeleg då eg tiltredde som statssekretær om at eg hadde både ein rett og ei plikt å avslutte den oppgåva eg hadde og var vald til som ordførar i Lenvik. Vi var midt i ein relativt heftig innspurt med samanslåing av fire kommunar, og eg var nøydd til å halde den kursen vidare slik at vi fekk avslutta prosessane som gjekk på.

– Stinkar

SVs Kari Elisabeth Kaski tykkjer at «det stinkar av heile saka».

– Han har medvite sendt ein søknad for å få etterlønn. Han har medvite fått to godtgjersler både for å vere statssekretær og ordførar. Det er ein sånn type politisk verv du blir oppnemnd til. Som du skal gjere fullt og heilt, seier ho til NRK.

SV har stilt spørsmål til statsministeren om ho kan ha tillit til ein fiskeriminister som har opptredd på denne måten.

– Det er vanskeleg å sjå for seg at han har skjøtta dei verva med fullt fokus på begge to, og i det heile har rett til å krevje dei to godtgjerslene, seier ho.

