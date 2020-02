Arbeidstilsynet vil ta ansvar for yrkesdykkarane

innenriks

Yrkesdykkarar har frykta at regelendringar og endring av tilsynsstyresmakt ville føre til fleire ulykker og endra arbeidsforhold.

I dag er det Arbeidstilsynet som har ansvaret for å føre tilsyn med yrkesdykkarar. Eit utval har foreslått at Sjøfartsdirektoratet skal overta ansvaret. Det blir òg opp lagt til ulike reglar for dykkarar som opererer frå land og dei som dykkar frå skip.

No tar Arbeidstilsynet til orde for at all dykking i Noreg blir heimla i arbeidsmiljølova.

«Tvil om hvilke hjemler eller hvilken tilsynsetat man skal forholde seg til innenfor et område med så høy ulykkesrisiko, er meget uheldig og vil bidra til en negativ utvikling», skriv Arbeidstilsynet i eit brev Arbeids- og sosialdepartementet gitt att i Dagbladet.

Klargjeringa blir møtt med jubel hos yrkesdykkarar og deira tillitsvalde. Verneombod Jacob Grøgaard i Abyss Aqua seier det er den beste løysinga at tilsynet tar på seg ansvaret for dykkarane.

– No har styresmaktene ei gyllen moglegheit til å gjere det riktige, seier Grøgaard.

LO peikar på at vedtaket til Arbeidstilsynet er gledeleg og nødvendig.

