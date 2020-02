Stortinget endar truleg med delt innstilling om Nav-skandalen

innenriks

Tysdag møtest komiteen ein siste gong for å finpusse dei siste detaljane i innstillinga, som blir offentleggjort tysdag ettermiddag.

Truleg kjem komiteen til å skilje lag når det gjeld dei viktigaste konklusjonane.

– Det er inga uriktig slutning at det blir ulikt nivå på kritikken. Det er ingen tvil om at dei raudgrøne har ein annan retorikk enn oss, og eg tar for gitt at dette blir ein del av innstillinga, seier Høgres mann i komiteen, Svein Harberg til NTB.

Vil rette kritikk

Etter det NTB har grunn til tru, vil dei raudgrøne partia Ap, Sp og SV truleg rette kritikk mot regjeringa for handteringa av Nav-skandalen. Han enda som kjent med at 78 personar truleg er dømde for trygdesvindel på feilaktig grunnlag.

SV har tidlegare tatt til orde for eit såkalla daddelvedtak – den sterkaste forma for kritikk Stortinget kan gi utan å fremme mistillit – direkte mot statsminister Erna Solberg (H). Grunnlaget for eit mistillitsforslag mot den ansvarlege statsråden fall etter at tidlegare arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) gjekk av i januar.

Skandalen byrja med ein strid mellom Nav og Trygderetten om tolkinga av EU-reglane for å ta med seg sjukepengar, AAP og pleiepengar mellombels til andre EØS-land. Trygderetten meinte at dette var lov, Nav meinte at det var ulovleg. Men saka vart verken prøvd for ein vanleg domstol eller lagd fram for EFTA-domstolen.

Striden vart kjent for Hauglies departement i desember 2018. Likevel vart fleire dømde og fengsla for trygdesvindel over eit halvår seinare.

I ei høyring i kontrollkomiteen i byrjinga av januar erkjente Hauglie at departementet hennar burde oppdaga trygdeskandalen tidlegare.

Stå saman

Dei raudgrøne partia har ønskt å stå saman om felles merknader i innstillinga, opplyser SVs Freddy Øvstegård til NTB.

– Det har vi fått til, seier han, utan å vilje utdjupe kva dei tre partia vil gå inn for.

Dei borgarlege partia, inkludert Frp, vil truleg legge seg på ei mindre kritisk linje. Samtidig peikar Harberg på at det er meir enn nok å kritisere i saka, noko heile komiteen skal ha samla seg om.

– Det har openberra vore både ein mangel på system som fangar opp ting, og unaturlege skott mellom instansane som burde ha fanga dette opp, seier han.

– Slepp unna

Høgre meiner òg, ikkje overraskande, at det ikkje er noko å utsetje på Hauglies handtering av saka.

– Så vidt eg ser, er det ikkje noko å kritisere henne for, seier Harberg.

Øvstegård reagerer på si side på at dei på toppen får sleppe unna etter skandalen.

– Det er jo det som har vorte sluttspelet i denne saka, at både Hauglie og Nav-sjef Sigrun Vågeng har sloppe å ta ansvaret. Det er ei form for politisk ansvarsfridom som ikkje er bra, seier han.

Vågeng (69) går etter planen av i august.

