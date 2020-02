Regjeringa foreslår momsfritak for fagpressa

innenriks

Forslaget vart sendt ut på høyring fredag.

Dersom forslaget blir vedtatt, vil mellom anna fagpresse kunne få fritak frå moms.

– Forslaget inneber at fritaka for trykte og elektroniske utgåver av aviser samlast i éi avgjerd, på same måte som fritaka for tidsskrift og bøker. I tillegg blir fritaket utvida slik at det òg vil omfatte djupnejournalistikk, definert som «djuptgåande journalistisk produksjon og publisering» av nyheiter og aktualitetsstoff frå eit «avgrensa samfunnsområde», skriv regjeringa.

– Formålet med forslaget er å legge til rette for å utnytte dei moglegheitene som ligg i elektronisk publisering av djupnejournalistikk i til dømes tidsskrift og fagpresse, skriv regjeringa vidare.

I høyringsnotatet presiserer dei at medium som i all hovudsak er interne, slik som medium som er retta mot ei mindre lukka gruppe som ei foreining, klubb, bedrift eller liknande, ikkje vil vere omfatta av momsfritaket.

Høyringsfristen er 31. mars i år.

