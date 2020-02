Politiet ferdig med etterforskinga av drapssaka på Kapp

innenriks

Faren til guten er sikta for drapet, seksuell omgang med barn under 14 år og for fridomskrenking.

– Politiet har gjennomført ei grundig etterforsking som mellom anna har omfatta fleire avhøyr, ein rekonstruksjon, tekniske og taktiske undersøkingar. Vi ventar framleis på ein rapport i saka, men etterforskinga blir sett på ferdigstilt og innstillinga frå politiet er derfor send til Statsadvokaten. Vi kan ikkje kommentere innhaldet i denne innstillinga, seier påtaleansvarleg Mari Lauritzen Hasle.

