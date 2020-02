Norsk plasttomgods får ny framtid i Noreg

innenriks

Nordmenn er i verdstoppen når det gjeld å pante tomgods og pantar 88 prosent av drikkeemballasjen, skriv Adresseavisen. Alt blir sortert og sendt til returbedrifta Infinitums tre anlegg i Fetsund på Austlandet, Torgård i Trondheim og i Bjerkvik i Nordland.

Aluminiums- og glasemballasje blir resirkulert igjen og igjen, men gjenbruksgrada til plasten har vore langt lågare. No skal det for første gong produserast gjenbruksflasker i Noreg av brukte plastflasker. Planen er at alle flasker som blir panta i Noreg kan gjenvinnast på resirkuleringsanlegget på Heia ved Fetsund frå 2021, ifølgje Infinitum.

Medan returplasten som blir send ut av Noreg gjerne blir brent, gjenvunnen som varme og dermed berre brukt éin gong, skal plasten frå no få eit mykje lengre liv.

– Det er veldig artig at vi no vil få dette her i landet. På denne måten kan plastflasker bli resirkulerte rundt 100 gonger, seier Åge Skagen, avdelingsleiar i Infinitum og leiar for innsamlingsanlegget i bedrifta på Torgård i Trondheim.

Det nye anlegget ligg i Fetsund og skal produsere ei råvare, kalla preform-flasker, av såkalla granulat, som er laga av returplasten. Desse blir blåsne opp til nye flasker i tapperia og blir fylte med brus, vatn, øl, saft og anna drikke.

(©NPK)